◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2026年4月8日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては6回4安打1失点（自責0）の好投で勝利投手の権利を得て降板したが、7回に救援陣が同点に追いつかれ2勝目はならなかった。試合は3―4の逆転負けで6連勝を逃した。大谷は3回に失点したが、昨年8月27日レッズ戦の4回から続け