新幹線の線路内に立ち入ったとして、静岡県警静岡中央署は７日、ブラジル国籍で広島県東広島市、職業不詳の男（３９）を新幹線特例法違反の疑いで逮捕した。容疑を認めている。発表によると、男は７日午後４時頃、正当な理由なく、ＪＲ静岡駅の新幹線の線路内に立ち入った疑い。新幹線の下りホームのフェンスを乗り越えて、線路内に立ち入り、ＪＲ東静岡駅に向かって徒歩で移動したという。同署が詳しい経緯を調べている。