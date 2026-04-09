養殖トラフグ「酔虎」＝2026年2月、山口県長門市山口県は名産トラフグの養殖に地酒の酒かすを使う試みを始めた。酒かすを与えうま味成分が増したものを「酔虎」として2025年11月から販売中だ。フグの王様と呼ばれるトラフグの天然漁獲量は全国上位だが養殖生産量は振るわず、業者も減少しているとしてブランド化による振興を狙う。（共同通信＝松本晴一郎）日本で唯一フグを中心に扱う市場のある同県下関市によると、1888年、