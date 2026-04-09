8日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で、解説陣が阪神・福島圭音のプレーについて言及した。問題となったのは、9回無死二塁の場面でのバント失敗。ヤクルト・キハダの初球高めのストレートに押され、一塁側へ転がしてしまった。今江敏晃氏は「この場面は難しい」と前置きしつつも、「福島選手のタイプを考えると、成功させなければいけない」とコメント。さらに「やや差し込まれていて準備不足に見えた。転がす方