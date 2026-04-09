Google Japan公式Xが予告ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の新企画を世界的大企業が予告。ファンを期待させている。「Google Japan」公式Xは8日に「ついに明日、お二人とのとっておきの企画が始まります」と投稿。りくりゅうペアとみられる2人の画像も投稿した。リンクで互いの腰に手を回している。7日にも「次はこの方々と」と予告