ブルージェイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が追いつかれ今季2勝目とはならなかった。初回のマウンドに上がる直前、相手の主力打者の行動に敵地放送局が注目していた。大谷は初回の第1打席で四球を選び、2009年のイチローに並ぶ43戦連続出塁を達成。日本人選手最長の偉業を果たした。