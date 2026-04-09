Google Playストアのレビューは、人気アプリほど投稿数が多く、バッテリー消費など特定の情報を探し出すのは骨が折れる作業です。こうしたニーズに応えるため、Googleが「レビュー検索」機能をテストし、段階的な導入を進めていると報じられています。 この新機能は2025年11月の時点で存在が確認されていましたが、当時は実際に利用することはできませんでした。今回、ようやく一般ユーザー向けの提供が始まりつつある格好