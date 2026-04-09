子供の通うサッカークラブでコーチ批判を繰り広げるママ友F子さん。周りが困惑するなか、ガツンと反論したのは、まさかの人物で！？筆者の友人D子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 「我が子が一番！」のボスママ 息子が所属するサッカーチームのママ友F子さんは、「我が子が一番！」という思いを隠さないタイプ。 気に入らないことがあると、誰かのせいにして、周りに陰口を