【ローソン】のスイーツコーナーに、いちごスイーツ専門店が監修した魅力的な新商品が登場しています。おうちでのティータイムを格上げしてくれそうな、本格的で可愛らしい見た目の品々は、日々の疲れを癒してくれるご褒美として重宝しそうです。今回は、春の訪れを感じさせる、ローソンの新作いちごスイーツをご紹介します。 愛らしいパッケージのフロマージュタル