タレントのLiLiCo(55)が8日、自身のブログを更新。日本での永住権を取得したことを公表した。 【写真】ラブラブっぷりがすごい！LiLiCo&小田井涼平の2ショット LiLiCoはスウェーデン出身でスウェーデン人の父と日本人の母との間に生まれた。18歳で来日し、1989年から芸能活動をスタート。現在はタレントや映画コメンテーターとして活動している。18年にムード歌謡グループ・