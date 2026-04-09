NHK朝ドラ「ばけばけ」出演が話題となった女優の朝加真由美が、10日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に出演する。 【写真】現在一緒に住んでいる愛娘の手塚真生が可愛すぎる 現在は長女で女優の手塚真生と同居しているが、実は手塚は16歳の時に家出し、その後10年間別々に暮らしていた。久しぶりの愛娘との同居の日々を黒柳に語る。 朝加は18歳の時に、「ウルトラマンタロウ」でヒロイン白鳥