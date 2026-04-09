純烈の弟分、モナキが8日メジャデビューし、池袋サンシャイン噴水広場でデビュー記念イベントを開催し、ファン2500人が集まった。【もっと読む】デビュー前から話題沸騰！ TikTokで2億再生超「モナキ」メジャーデビュー直前インタビューデビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がTikTokを中心に大バズりし、現在、関連動画の総再生回数は7億回超え。TikTokを開くとオススメ動画にモナキがエンドレスに出てくると