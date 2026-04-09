福岡県八女市では8日、特産品「八女茶」の手もみによる製茶技術を競う大会が開かれました。八女茶手もみ競技大会には、20代から30代の生産者20人が参加しました。大会は、八女茶の伝統的な手もみの製茶技術を若い世代に受け継ぐ狙いで、毎年本格的な収穫が始まる直前に開かれています。参加者は、摘んだばかりの一番茶の新芽を「ほい炉」と呼ばれる作業台の上でゆっくりともみ、仕上げていきました。手もみによる製茶は、おととし1