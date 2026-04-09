4年ぶりに神戸でプレーするMF郷家友太今季、4年ぶりにヴィッセル神戸に戻ってきたプロ9年目のMF郷家友太。2018年に青森山田高校から神戸に加入し、高卒ルーキーながらJ1リーグ22試合に出場し、プロ初ゴールをマークするなど、将来の中心選手として大きな期待を集めた。しかし、毎年のようにコンスタントに出番は得るものの、主軸として確固たる地位を築けないまま、2023年に故郷のクラブであるJ2のベガルタ仙台に完全移籍。カ