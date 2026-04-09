２月のミラノ・コルティナ冬季五輪で、フィギュアスケート日本勢は金を含む史上最多６個のメダルを獲得した。ペアでは三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が、史上初の金メダルを獲得。成功の背景には、黎明期から日本のカップル種目強化を支えた「木下グループ」の存在があった。このほど、同グループの木下直哉代表と、木下アカデミーでゼネラルマネジャー（ＧＭ）を務める浜田美栄コーチが特別対談。日本フ