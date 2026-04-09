昨年６月に解散したＴＯＫＩＯの元メンバー・城島茂（５５）の妻でタレントの菊池梨沙（３０）が「家族旅行の思い出」の写真を投稿した。８日までに自身のインスタグラムを更新し「久々の海外旅行はシンガポールに行きました」という。「海外は言語の壁もあり、インドア派の私は結構躊躇してしまうんですけど子連れで観光メインの旅行をついに決行しました！」と海外旅行へ。「ホテルのバギーでユニバーサルやウォーターパー