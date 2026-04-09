イスラエルのネタニヤフ首相は8日、「目標を達成するためにはいつでもイランとの戦闘に戻る準備はできていて、引き金に指をかけている」とけん制しました。ネタニヤフ首相は8日、イランとの停戦で作戦が終わったわけではなく、戦闘終結に向けた協議か戦闘の再開によって目標を達成すると主張しました。その上でネタニヤフ氏は、イランはかつてないほど弱体化しているとした上で、「必要であれば戦闘に戻る準備はできていて引き金に