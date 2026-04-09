俳優・本木雅弘が主演を務める映画『黒牢城』（6月19日公開）の予告映像と場面写真が解禁された。【動画】究極の心理戦を繰り広げる荒木村重（本木雅弘）ら同作品は累計発行部数45万部を突破し、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞するなど数々の賞を制覇した米澤穂信氏の傑作ミステリーを映画化したもの。メガホンを取るのは、世界三大映画祭の常連であり、国内外で高い評価を得続ける黒沢清監督。同作品がキャリア初