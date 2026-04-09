山梨県富士吉田市の「新倉山浅間公園」で人気を博しているカプセルトイの売上金の一部が、製造会社から同市に寄付された。想定の１０倍ほどのペースで売れたといい、９００万円を超える寄付となった。訪日外国人客が多く訪れる同公園で深刻化しているオーバーツーリズム（観光公害）の対策費に充てられるという。寄付をしたのはアクリル加工などを手掛ける「スプリング」（大月市）。カプセルトイは、富士吉田市の発注を受け