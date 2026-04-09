◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第1戦リバプール0ー2パリSG（2026年4月8日フランス・パリ）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦が行われ、リバプール（イングランド）が敵地で昨季王者パリSG（フランス）に0ー2と敗戦。オランダ代表DFファンダイクは試合後、落胆しつつも「唯一の救いは、来週また試合があるということだ」と気持ち切り替えた。なお、負傷欠場中の日本代表MF遠藤航は引き続きベン