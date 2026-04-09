SNSの投稿も増え、個数制限をかける店も出るほどの人気の「明太フランス」。昔からあるパンが、なぜ今？ 【写真を見る】“ソースまみれ”や“塊バター”にリピーター続出「明太フランス」なぜ今ブーム？【THE TIME,】 “1人3本まで”「めっちゃ明太子」平日にもかかわらず30人以上の行列ができているのは、『パンとコーヒー 馬場FLAT』（東京・高田馬場）。「“ソースまみれ”で贅沢な明太フランス」（20代女性）「“め