俳優の市原隼人が主演を務める人気シリーズ『おいしい給食』の新シーズンとなる『おいしい給食 season4』が制作され、10月期に放送されることが決定した。舞台は沖縄。給食マニアの教師・甘利田幸男が、南国の地で新たな“給食道”に挑む。【画像】映画館で観客を出迎える甘利田先生（市原隼人）「私は給食が好きだ。給食のために学校に来ているといっても過言ではない」――あの給食マニアの教師が帰って来る。本作は、給食