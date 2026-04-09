名古屋市に住む男性から時価3000万円以上の金塊をだまし取った疑いで、70歳の男が逮捕されました。男は特殊詐欺グループの「受け子」とみられています。 【写真を見る】”高級メロン”を手土産に… 約3275万円分の金塊盗んだ受け子(70)を逮捕 逮捕されたのは、三重県松阪市の無職、深井謙哉容疑者(70)です。 警察によりますと深井容疑者はことし2月、他の仲間と共謀し、名東区に住む男性(66)にLINEで投資会社の関係者をか