イランのアラグチ外相は8日、イスラエルがレバノンを攻撃していることを受けて、アメリカは停戦か戦争を続けるかを選ばなければいけないと警告しました。イスラエルは8日、アメリカとイランの停戦合意にレバノンは含まれないと主張し、親イラン武装組織ヒズボラの拠点へ過去最大規模の攻撃を行いました。レバノン当局は、少なくとも254人が死亡したと明らかにしました。こうした中、イランのアラグチ外相は、イスラエルが合意を破