市原隼人（39）主演で19年に始まり、連続ドラマ3季、映画4本が公開された「おいしい給食」の新作ドラマ「−season4」（全10話）が制作され、10月期に放送することが8日、分かった。地方の独立系放送局での放送が中心だが、作品性の高さから支持を広げ、25年の映画第4弾「−炎の修学旅行」が全国興行収入ランキングに9位で初ランクイン。沖縄が舞台の今作は、北は北海道まで21局の放送が決定。市原は「今までと全く違う新たなステー