俳優の中尾明慶が4月7日、自身のYouTubeチャンネル「中尾明慶のきつねさーん」を更新。人生初の小豆島を満喫する様子を公開した。 （関連：【画像あり】小豆島は癒しの楽園？絶景とグルメを楽しむ中尾明慶） 動画の冒頭、情報解禁前の仕事だろうか、「いつかお伝えできると思うんですけど、ちょっと用があって小豆島に来ています」と中尾。せっかくの機会なので町を散策しながらYouT uberの撮影ができたら……と、半