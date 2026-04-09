8日(現地時間)、パリ・サンジェルマン(PSG)とリヴァプールがUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグで対戦し、2-0でPSGが勝利を収めた。5バックシステムを採用して守りを固めるリヴァプールに対して、PSGは序盤からボール支配率で上回って優位に立ち、11分にはデジレ・ドゥエがゴール前でシュート。これがリヴァプールのライアン・グラフェンベルフに当たってコースが変わってゴールに入り、PSGが早くも先手を奪う。PSGはそ