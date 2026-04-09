梅野の一発に虎ファンが沸いた(C)産経新聞社4月8日のオリックスとの2軍戦で、「8番・捕手」としてスタメン出場した阪神の梅野隆太郎が攻守に躍動した。2回表、2死一塁の場面で第1打席に立った梅野は、片山楽生の4球目、内角高めのツーシームをレフトスタンドに叩き込み、先制のツーランをマーク。続く第2打席では、粘り強くチャンスボールを待ち、片山の8球目の浮いたフォークボールをはじき返し、レフトフェンス直撃の二塁打