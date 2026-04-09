俳優・窪塚洋介の妻で、ダンサーのＰＩＮＫＹが家族ショットを公開した。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「窪塚洋介墨画展【 雲中白鶴 】が ４月４日、大盛況のうちに幕を閉じました」と書き始め、ギャラリー内で撮影された洋介と長女との３ショットや、息子で俳優・窪塚愛流（あいる）が加わったショットなどをアップ。さらに「展示された作品はすべて完売。彼の生み出す唯一無二の表現が、 多くの方の心に届いた