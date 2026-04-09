俳優町田啓太（35）が8日、サントリー大阪工場（大阪市港区）で「サントリー大阪工場スピリッツ・リキュール工房ツアーオープニングセレモニー」に出席した。サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」のアンバサダーを務め、ツアーを先行体験し「サントリーさんのこだわり、情熱がすごく伝わってきた」。ROKUは桜葉、ゆず、玉露など6種類の和の素材をブレンド。瓶に入った玉露の香りを嗅ぎ「なんか、ほっこりしますね