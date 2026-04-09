「生まれたばかりの娘が『ダウン症』と告げられ、目の前が真っ暗になった」と話す高田敦子さん。不安と戸惑いから始まった子育てでしたが、やがて前を向けるように気持ちが変化していきました。暗闇の中に差し込んだ光とは、一体何だったのでしょうか。26年にわたる、母と娘の歩みを伺いました。 【写真】ダウン症の娘・美貴さんの幼少期と、寄り添い続けた母・敦子さん（全14枚） 「健康に産んであげられなかった」と自分を責め