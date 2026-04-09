交渉は苦手、電話は無理、雑談から逃げる……。仕事に欠かせないコミュニケーションすら避ける部下に、頭を抱える管理職は多い。人付き合いを苦にしない人からすれば理解不能に思えるが、彼らが恐れていることを知れば対処のしようがある。対人不安を抱える人の本音とは？※本稿は、心理学者の榎本博明『すぐに「できません」と言う人たち』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。コミュニケーションが苦手で営業がまった