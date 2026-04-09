元AKB48の板野友美（34）が8日、都内で「令和8年経済センサス−活動調査調査開始セレモニー」に登壇した。国内の全事業所・企業の経済活動を明らかにすることを目的とした統計調査。広報キャラクターを務める板野は、経営者をイメージしたジャケット姿で登場。実業家でもあり「私もアパレルやスキンケアのブランドをやっている。調査を生かして、今後もいろんな分野に進出できたら」。お笑いコンビ「ニッポンの社長」、横澤夏子