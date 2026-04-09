チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグが8日に行われ、バルセロナ（スペイン）とアトレティコ・マドリード（スペイン）が対戦した。今大会、バルセロナはリーグフェーズでスタートダッシュこそ失敗したものの、最終的には5勝1分2敗の成績で勝ち点「16」を積み上げ、5位でラウンド16ストレートイン。ラウンド16ではニューカッスル（イングランド）を2戦合計8−3で粉砕し、3シーズン連続で準々決勝に駒を進めた。