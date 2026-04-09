純烈の弟分グループ「モナキ」が8日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で、メジャーデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」発売イベントを開催した。同グループは23年10月、純烈のリーダー酒井一圭（50）プロデュースのオーディションに合格したじん（39）サカイJr．（37）ケンケン（29）おヨネ（28）の4人で結成。TikTokのダンス動画がバズり、SNS関連動画の総再生回数はこの日までで驚異の7億回超え。安