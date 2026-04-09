チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグが8日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とリヴァプール（イングランド）が対戦した。今大会、昨季王者のPSGは、リーグフェーズを4勝2分2敗の勝ち点「14」で11位フィニッシュし、決勝トーナメントプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を2戦合計5−4と制して、ラウンド16へ進んだ。同ステージでは、FIFAクラブワールドカップ2025の決勝で涙を飲んだチ