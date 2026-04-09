プロ野球パ・リーグは8日に各地で3試合が行われ、西武、日本ハム、オリックスが勝利しました。6位西武は首位ソフトバンクに2連勝。初回にドラ1ルーキー・小島大河選手の第2号ソロで先制し、8回は渡部聖弥選手の第2号ソロで得点を加えました。投げては郄橋光成投手が8回無失点11奪三振の力投で今季初勝利を挙げています。3位タイの日本ハムは2位楽天に1-0で勝利しました。先発の北山亘基投手が8回無失点10奪三振の快投で今季