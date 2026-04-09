ホルムズ海峡を通る石油タンカーに対し、イランが原油1バレル当たり1ドルの通航料を暗号資産で求める方針だと、イギリスメディアが報じました。イギリスのフィナンシャル・タイムズによりますと、イランはホルムズ海峡を通るすべてのタンカーに対し、原油1バレル当たり1ドルの通航料を求める方針です。支払いは、制裁による追跡や差し押さえを避けるため、暗号資産を想定していて、空のタンカーは自由に通過できるとしています。ま