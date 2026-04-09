グローバルボーイズグループINIが8日、都内で「MEDULLA」新CM発表会に登壇した。専門家が診断を行いパーソナライズヘアケアを提供するサービスになぞらえ、自身が専門家だと思う点を聞かれると松田迅（23）は「漫画が家に1300冊くらいあります」。一方で「人に貸さないと決めた」と固い決意も。メンバーが驚く中「深い事情がありまして…（メンバーの）藤牧（京介）に貸したら2年後に返ってきました。2年間何してたん！」と告白し