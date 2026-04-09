ラジオ「宗教の時間」では、2026年4月から「タオ〈道〉を旅する老子・荘子のことば」というテーマで、哲学者の舘野正美さんがお話をされます。 一般的に、世を避けた隠棲者というイメージのある、中国古代の思想家、老子と荘子。それゆえ彼らの思想のキーワードである〈道〉も、謎めいたものとしてしばしば解釈されてきました。しかし、〈道〉とは「真実の自分」そのものであり、〈道〉に到達すること