ガールズグループAOA出身のジミンが、大胆なスイムウェア姿を披露した。ジミンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字を添えて写真を公開した。【写真】ジミン、開放的なスイムウェア姿公開された写真には、海外旅行中にナイトプールで過ごす様子が収められている。ジミンは紫色のスイムウェアを着用し、水中でのひとときを楽しんでいる。特に腕のタトゥーまで大胆に披露した開放的な雰囲気と、グラマラスなスタイルが視線