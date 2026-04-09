生物が、学習などで自ら進化の道筋を決めることは「生物淘汰」と呼ばれます。アメリカの心理学者であるジェームズ・マーク・ボールドウィンは、ダーウィンの『種の起源』で唱えられた「自然淘汰」よりも、さらに踏み込んで、生物が自ら進化の道筋を決められるような進化のしくみとして「生物淘汰」を提唱しました。ボールドウィンの理論は、ダーウィンの進化理論とラマルクの進化理論の折衷案だと考えた学者もいたそうですが、果た