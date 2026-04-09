香りとともにボディケアを楽しみたい方に♡MUCHAからフレグランス発想のボディスクラブが登場します。心地よい香りに包まれながら、古い角質をやさしくオフし、なめらかな素肌へ導いてくれるアイテム。日々のケアを特別な時間に変えてくれる、贅沢なボディケア習慣を始めてみませんか♪ 香りで楽しむボディケア♡ 「フレグランス ボディスクラブ」は、180gで4,620円（税込）。〈明けの明星〉〈ジスモンダ〉〈ホワ