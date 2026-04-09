衆院選で歴史的な大勝を果たし、新年度予算案の年度内成立に強い意志を示してきた高市早苗総理。有利な立場だったにもかかわらず、どうしてここまで時間がかかってしまったのか。【映像】スカートで“座り込み”…30年前の高市早苗氏（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、新年度に入って「強いけど苦しい」高市政権がどうなっていくのか、予算案審議の背景にある“ねじれ国会”や衆参の違いについて、選挙ドッ