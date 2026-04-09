【北京共同】北朝鮮メディアは9日、同国が6〜8日に複数の兵器の試験を行ったと報じた。短距離弾道ミサイルに大量の子爆弾を搭載した兵器の威力も確認したという。クラスター（集束）弾と同じ性能を持つ兵器とみられる。