お笑いコンビ「おかずクラブ」オカリナ（41）が8日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。今では親友と呼べる仲でありながら、第一印象では「嫌な後輩」と思ったお笑いコンビを明かした。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。オカリナは自身が「友だち」と呼べる人物につい