◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-2 阪神（8日、甲子園）勝ち越しのタイムリーツーベースを放ったヤクルト・赤羽由紘選手が、試合後ヒーローインタビューに登場しました。1点を追いかける6回2死一、二塁で、増田珠選手が同点のタイムリーを記録。続く赤羽選手は、「仲間がチャンスでつないでくれたので、必死にかえそうと思って」と打席に入ったといい、早川太貴投手の5球目を捉えた打球はセンターへ。「落ちてくれと思いながら必