中国国家市場監督管理総局は7日、2025年に全国の事業機関と一定規模以上の企業（年売上高2000万元以上の企業）の広告事業の売上高が初めて2兆元（約460兆円）を突破して2兆502億1000万元に達し、2020年の2倍に達し、この間の年平均増加率は16．8％だったと発表した。デジタル・スマート化技術が広告業の成長をけん引するエンジンとなり、産業発展の力強い原動力となった。25年のインターネット広告売上高は前年比34．6％増の1兆357