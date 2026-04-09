◆ 開幕10試合目にしてチーム初めてとなるバント 8日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でヤクルト・池山監督の采配が話題になった。まず3回、無死一塁で打席には投手の松本健吾。ここまで犠打ゼロのヤクルトはヒッティングを選択したが、結果は空振り三振に終わった。一方、5回の無死一、二塁の場面では、伊藤琉偉がチーム初となる犠打を決めた。この采配について、解説の坂口智隆氏は「ノーアウトで1点差、1番・2