佐藤健のプライベートに映った「愛車」とは第一線で活躍を続ける俳優・佐藤健さん。近年はNetflix作品で主演を務めるなど活動の幅を広げ、俳優としての存在感に加えて音楽への挑戦も話題になっています。また自身のインスタグラムではプライベートの姿をたびたび投稿しており、そのなかには愛車でドライブを楽しむ様子も見られます。【画像】超カッコイイ！ 「佐藤健」×「高級SUV」の姿を画像で見る！佐藤さんはどのような